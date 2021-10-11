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35 servis aracı çaldığı iddia edilen 7 zanlı adliyeye sevk edildi

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da çaldıkları 35 servis aracının motor ve şase numaralarını ağır hasarlı araçlarla değiştirerek yaklaşık 5 milyon liraya sattığı iddia edilen 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da çaldıkları 35 servis aracının motor ve şase numaralarını ağır hasarlı araçlarla değiştirerek yaklaşık 5 milyon liraya sattığı iddia edilen 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde salgın döneminde çalışamadığı için otoparklara ve sokak aralarına çekilen iş yeri ve okul servis araçlarını çalan şebekeye 4 ay fiziki ve teknik takip yaptı.

Polis, çete üyelerinin çaldıkları servis araçlarının motor ve şase numaralarını, Bursa'daki tamirhanelerinde ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarıyla değiştirdiğini tespit etti.

Bu şekilde ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösteren çete, çaldığı 35 aracı aracı piyasa değerinden daha ucuza satarak yaklaşık 5 milyon liralık kazanç elde etti.

Takip sonucu gerekli delilleri toplayan polisin eş zamanlı olarak, İstanbul, Bursa ve Van'da düzenlediği operasyonda, Van'da gözaltına alınan çete lideri Şefik B. (37) dahil 7 kişi yakalandı, araçlara el konuldu.

İstanbul'a getirilen zanlılar Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

35 servis aracı çaldığı iddia edilen 7 zanlı adliyeye sevk edildi

35 servis aracı çaldığı iddia edilen 7 zanlı adliyeye sevk edildi

35 servis aracı çaldığı iddia edilen 7 zanlı adliyeye sevk edildi

35 servis aracı çaldığı iddia edilen 7 zanlı adliyeye sevk edildi
AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: 35 servis aracı çaldığı iddia edilen 7 zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler
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