34 öğrencinin hastanelik olduğu okulun kantinindeki gıdalardan numune alındı

İZMİR'in Buca ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 34 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı ortaokulun kantininde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından yiyecek ve içeceklerden incelenmek üzere numune alındı.

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki Sevgi Ferit Akın Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerden 34'ünde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görüldü. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenciler, buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, okul kantinindeki süt, tost ekmeği, sucuk, sosis, peynir ve diğer tost malzemeleri ile tüm yiyecek ve içeceklerden numune aldı. Numuneler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.