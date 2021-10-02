330 çocuk şölende önce doyasıya eğlendi, sonra sünnet oldu - Haberler
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330 çocuk şölende önce doyasıya eğlendi, sonra sünnet oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
330 çocuk şölende önce doyasıya eğlendi, sonra sünnet oldu

Kocaeli'de düzenlenen şölen ile 330 çocuk, lunaparkta doyasıya eğlendikten sonra sünnet edildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de düzenlenen şölen ile 330 çocuk, lunaparkta doyasıya eğlendikten sonra sünnet edildi.

Kocaeli'de yaşayan Roman vatandaşların çocuklarına özel olarak İzmit Fuar alanında Sünnet Şöleni düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şölene katılan yüzlerce çocuk, önce aileleri ile birlikte lunaparkta eğlenceli vakit geçirdi. Doyasıya eğlenen çocuklara daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, altın hediye etti. Çocukları tebrik eden ve Romanlarla ilgili ilk çalışmaların Kocaeli'de başladığını söyleyen Başkan Büyükakın, "Yaptığımız birçok çalışma Türkiye'nin başka yerlerinde de örnek alındı. Çok güzel festivaller, çok güzel etkinlikler yaptık. Ama bizim için önemli olan çocuklarımızın eğitilmesidir onun için Roman mahallelerimizde Bilgievlerinin yapılması için çalışmalar yaptık. Hala da çalışmalarımız devam ediyor. Birçok evladımız erkekliğe adım atma manasına gelen sünnetlerini oldular bugün de törenlerini yapıyoruz. Ailelerine diyorum ki bugünlerini nasıl gösterdiyse damatlıklarını da göstersin inşallah. Biz farklılıklarımızı zenginliklerimiz olarak görüyoruz, değerli Roman kardeşlerimiz de bu kentin zenginliği olmuştur, bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir. Yaptığımız çalışmalar Avrupa'nın tamamında en iyi çalışmalar yapan belediye seçildi. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KOCAELİ

330 çocuk şölende önce doyasıya eğlendi, sonra sünnet oldu

330 çocuk şölende önce doyasıya eğlendi, sonra sünnet oldu

330 çocuk şölende önce doyasıya eğlendi, sonra sünnet oldu

330 çocuk şölende önce doyasıya eğlendi, sonra sünnet oldu

330 çocuk şölende önce doyasıya eğlendi, sonra sünnet oldu

330 çocuk şölende önce doyasıya eğlendi, sonra sünnet oldu

330 çocuk şölende önce doyasıya eğlendi, sonra sünnet oldu

330 çocuk şölende önce doyasıya eğlendi, sonra sünnet oldu

330 çocuk şölende önce doyasıya eğlendi, sonra sünnet oldu

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Haber: 330 çocuk şölende önce doyasıya eğlendi, sonra sünnet oldu - Haberler
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