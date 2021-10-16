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31 konsomatris kadın gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Haberler | Güncel
31 konsomatris kadın gözaltına alındı

İSTANBUL'da dün gece bar, disko, pavyon gibi umuma açık yerlere yapılan baskınlarda konsomatris olarak çalıştıkları tespit edilen 31 kadın haklarında işlem yapılmak üzere Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine götürüldü.

İSTANBUL'da dün gece bar, disko, pavyon gibi umuma açık yerlere yapılan baskınlarda konsomatris olarak çalıştıkları tespit edilen 31 kadın haklarında işlem yapılmak üzere Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece saat 23.00 ile 01.00 saatleri arasında operasyon düzenlendi. 60 Ekip 120 personelin katıldığı baskınlarda Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplam 52 mekan kontrolden geçirildi. Yapılan baskınlarda kapalı alanlarda sigara içenlere ile izni olmamasına rağmen içki servisi yapılan işletmelere ceza kesildi. Ayrıca konsomatris olarak çalışan 31 kadın haklarında işlem yapılmak üzere Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Son Dakika Haberleri
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