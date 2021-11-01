31 Ekim 2021 Haberleri
31 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
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- Beşiktaş'tan olay paylaşım! G.Saray'ın golü sonrası görüntülerle adalet çağrısı yaptılar
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- Aslan'dan altın değerinde 3 puan! Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti
- Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama! F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı
- Müthiş plasesi sonrası stat yıkıldı! Morutan harika golüyle gündemin zirvesine oturdu
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- Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi
- Eski KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram vefat etti
- G20 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un sohbeti damga vurdu! İşte bir fotoğrafın anlattıkları
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- Alanyaspor'un bileği bükülmüyor! Akdeniz ekibi, Göztepe karşısında yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı
- Oyunun sonu bu sefer facia! Kızgın boğa, kırmızı giyen adamı atar damarını keserek öldürdü
- Oyuncu Emre Karayel'in uçağına yıldırım çarptı
- Akkuyu Nükleer Santrali'ne yıldırım düşmesiyle yangın çıktı
- Bakan Koca'dan içleri ısıtan paylaşım! Köpeği Sultan ve yavrularının videosunu yayınladı
- Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntülere büyük tepki yağıyor
- Alaves maçında fenalaşan Barcelona'nın yıldızı Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu
- Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit oldu
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- Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadının bebeği kabullenmesine tepki yağıyor
- Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
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