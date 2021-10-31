31 Ekim 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe

02:45 A. Hatayspor - Beşiktaş

04:30 Altay - DG Sivasspor

06:15 Kasımpaşa - ÖK Y. Malatyaspor

08:00 Z Raporu

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Süper Hikayem

13:00 Maç Başlıyor

13:30 Y. Kayserispor - V. Karagümrük

15:30 Maç Başlıyor

16:00 A. Alanyaspor - Göztepe

18:00 Beın Süper Lig

19:00 Galatasaray - Gaziantep FK

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

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