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300 kilometre hızla giderken bariyerlere böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

300 kilometre hızla giderken bariyerlere böyle çarptı Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde saatte 300 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - 300 kilometre hızla giderken bariyerlere böyle çarptı

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde saatte 300 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün kaza anı kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kemerburgaz yol ayrımında meydana geldi. Yol üzerinde motosikleti ile seyir halinde olan 28 yaşındaki Vedat A., Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren Vedat A.'nın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan yaşamını yitiren 28 yaşındaki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerası kaza anını saniye saniye kaydetti. Motosiklet sürücüsü Vedat A.'nın zaman zaman motosikleti ile 300 kilometre hıza ulaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

300 kilometre hızla giderken bariyerlere böyle çarptı

300 kilometre hızla giderken bariyerlere böyle çarptı

300 kilometre hızla giderken bariyerlere böyle çarptı

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