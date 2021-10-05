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30 yıldır çekirdek satarak ailesini geçindiriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
30 yıldır çekirdek satarak ailesini geçindiriyor

Sinop'ta yaşayan Namık Girgin, 30 yıldır seyyar arabasıyla çekirdek satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta yaşayan Namık Girgin, 30 yıldır seyyar arabasıyla çekirdek satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Çekirdekçi Namık Girgin, yaptığı açıklamada, 30 yıldan bu yana her gün çekirdek satarak ailesine baktığını söyledi.

Girgin, özellikle yaz aylarında işlerinin çok iyi olduğunu belirterek, "Çiftçi veya tüccardan aldığım çekirdekleri fırında taze kavrulmuş olarak seyyar arabamda satıyorum. Çekirdek vatandaşlar için vazgeçilmez bir keyif. Yazın seyahat etmeye gelen müşterilerim çekirdek alarak hediye olarak götürüyor" dedi.

Girgin, uzun yıllar seyyar arabasıyla çekirdek satarak, ailesine baktığını da belirtti. - SİNOP

30 yıldır çekirdek satarak ailesini geçindiriyor

30 yıldır çekirdek satarak ailesini geçindiriyor

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Haber: 30 yıldır çekirdek satarak ailesini geçindiriyor - Haberler
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