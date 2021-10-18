30 yıl hapse çarptırılan kız kardeşe cinsel istismar sanığına 10 yıl daha ceza

KONYA'da geçen yıl yargılandığı davada hamile bıraktığı kız kardeşi H.E.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılan R.E. (31), kardeşine başka zaman da istismarda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine 10 yıl 5 ay daha hapis cezasına çarptırıldı.

Lise 2'nci sınıf öğrencisi H.E. (16), 2019 yılı Mart ayında, kaldığı öğrenci yurdundan karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde hamile olduğu ve doğumun yaklaştığı anlaşılan H.E., sezaryen ameliyatına alındı. Karında sıvı yutması nedeniyle öldüğü belirlenen bebek ameliyatla alındı. Hastane yetkililerinin bilgi vermesi üzerine Bozkır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ifadesine başvurulan H.E., 2017 yılından beri ağabeyi R.E.'nin cinsel istismarına uğradığını anlattı.

Mahkeme heyeti, 14 Ekim 2021 tarihinde görülen karar duruşmasında R.E.'ye 'aralarında evlenme yasağı bulunan kişi ile reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Suçun birden fazla işlendiği için ceza 12,5 yıla çıkartıldı. Ceza, duruşmadaki iyi halinden dolayı da 10 yıl 5 aya indirildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri