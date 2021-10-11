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30 ayrı suçtan aranıyordu, otelde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
30 ayrı suçtan aranıyordu, otelde yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs saklandığı otelde yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs saklandığı otelde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli polisinin bir süredir aradığı, 30 ayrı suç kaydı bulunan ve iki ayrı kasten yaralama suçundan aranan S .Ö. saklandığı otelde kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramada şüphelinin üzerinden 1 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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