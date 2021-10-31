30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA MUHTEŞEM KONSERLER

29 ve 30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan iki konserle Yalovalılar 30 Ağustos Zafer Bayramını doyasıya kutlayacak. 29 Ağustos Pazar günü düzenlenecek olan ilk konserde sahneye rap müziğin sevilen ismi Eypio çıkacak. 30 Ağustos Pazartesi günü ise yerel sanatçılar Emel Özer, Utku Köşedar, Erol Çalı ve Tansu Can Yalovalılarla buluşacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydan'ında düzenlenecek olan konserler saat 20: 00'da başlayacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet