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3 x 3 Streetball Basketbol Turnuvası Başlıyor

HOsGELDiNiZ KUPASI 4. ETKıNLıK STREETBALL ETKİNLİĞİ Turnuva katılım formu Spor Merkezi resepsiyonundan alınabilir. Salon : Spor Merkezi tek pota ( İç saha ) Katılımcılar : Tüm öğrenciler Tarih : 09 Kasım 2021 Salı Saat : 14: 30 Ödül : Dereceye giren ilk 4 takıma Kupa +T-Shirt + madalya * Etkinliğimiz pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bilgi ve İletişim 0 312 233 1572/ 1570 Spor İşleri Şube Müdürlüğü

Duyuru Ekleme Tarihi : 01. 11. 2021 10: 56

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