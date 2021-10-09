3'üncü kattan düşen inşaat ustası yaşam mücadelesi veriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3'üncü kattan düşen inşaat ustası yaşam mücadelesi veriyor

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | Yerel

3'üncü kattan düşen inşaat ustası yaşam mücadelesi veriyor Bursa'da inşaat halindeki binanın 3. katından kafa üstü düşen usta ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - 3'üncü kattan düşen inşaat ustası yaşam mücadelesi veriyor

BURSA - Bursa'da inşaat halindeki binanın 3. katından kafa üstü düşen usta ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan usta, hayat mücadelesi veriyor.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesinde bulunan 3 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3. katında kalıplarını söken İdris Akgün (44), bir anda dengesini kaybederek 6 metreden aşağı düştü. Kafa üstü beton zemine düşen kalıp ustası ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgün, hayat mücadelesi veriyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

3'üncü kattan düşen inşaat ustası yaşam mücadelesi veriyor

3'üncü kattan düşen inşaat ustası yaşam mücadelesi veriyor

3'üncü kattan düşen inşaat ustası yaşam mücadelesi veriyor

3'üncü kattan düşen inşaat ustası yaşam mücadelesi veriyor

3'üncü kattan düşen inşaat ustası yaşam mücadelesi veriyor

3'üncü kattan düşen inşaat ustası yaşam mücadelesi veriyor

3'üncü kattan düşen inşaat ustası yaşam mücadelesi veriyor

3'üncü kattan düşen inşaat ustası yaşam mücadelesi veriyor
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
İlginç tedavi yöntemi, Sorgun köyünü ünlü etti! Traktör römorkunda böbrek taşı döküyorlar

İlginç tedavi yöntemi, Sorgun köyünü ünlü etti! Traktör römorkunda böbrek taşı döküyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Gülşen İrem Derici Gökhan Çıra Kubilay Aka
Spor Cristiano Ozan Tufan Kim Min-jae Ersun Yanal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 3'üncü kattan düşen inşaat ustası yaşam mücadelesi veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 14:29:42. #1.17#