3. Uluslararası Çevre Kimyası Kongresi Antalya'da başladı

MUĞLA (AA) - Kimyagerler Derneği tarafından düzenlenen, "3. Uluslararası Çevre Kimyası Kongresi" başladı.

Erciyes Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitenin ortaklığıyla Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongreye, yerli ve yabancı 150 akademisyen katıldı.

Kongre Başkanı Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, AA muhabirine, kongrede hem farklı çalışmaların hem de farklı kuruluşların bir araya geldiğini belirtti.

Kongrenin temel amacının çevresel kaygılarla ilgili dünya çapında bilgi paylaşımı için benzersiz bir platform sağlayarak üniversitelerden kurumlardan, endüstri ve toplumdan araştırmacıları, öğrencileri, bilim insanları ve uzmanları bir araya getirmek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Soylak, şöyle konuştu:

"Çevre kimyası ile ilgili çeşitli konu ve teknolojilerle bağlantılı bilgilerin yayılmasını amaçlayan kongrenin ana teması atmosfer kimyası ve hava kirliliği, kaynaklar ve sürdürülebilir malzemeler, atık azaltma, kullanım ve arıtma, yeşil kimya ve endüstriyel ekoloji ve benzeri konulardır. Kongre kapsamında araştırmacıların çalışmaları, yeni teknolojiler ve yöntemler, artan çevre sorunları ve çözümleri ile sürdürülebilirlik kapsamında neler yapılabileceği tartışılacak."

Soylak, kongrede 16 farklı ülkeden 70 ayrı kurumdan 60'a yakın sözlü sunum, 50 poster sunum ve 9 davetli konuşmacının yer aldığını kaydetti.

Kongre, 4 Kasım'da sona erecek.

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