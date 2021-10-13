3. Ulusal Heyelan Sempozyumu Gerçekleştiriliyor

Heyelan afetini farklı açılardan ele alarak, konunun uzmanları ve karar vericiler ile değerlendirmeyi hedefleyen 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu (HEYSEMP), Afad'ın merkez yerleşkesinde İçişleri Bakan Yardımcısı Sn. İsmail ÇATAKLI, AFAD Başkanı Yunus SEZER ve Sempozyum Bilim Kurul Başkanı Tolga GÖRÜM'ün açılış konuşmalarıyla başladı.

3. Ulusal Heyelan Sempozyumu, 13-14 Ekim 2021 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştiriliyor. HEYSEMP 2021, heyelan konusunda çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını, yerel yönetimleri, üniversiteleri, STK ve özel teşebbüs temsilcilerini aynı platformda buluşturuyor. İki yılda bir yapılması planlanan ve geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen sempozyumun üçüncüsü, önemli gündem maddeleri ile gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sn. İsmail Çataklı'nın açılışını yaptığı sempozyuma, AFAD Başkanı Yunus Sezer, HEYSEMP Bilim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tolga GÖRÜM, bilim kurulu üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarından temsilciler katılıyor. Ayrıca katılımcılar arasında, heyelan konusunda çalışan araştırmacılar, uzmanlar, akademisyenler, özel sektör personeli, STK ve meslek odaları üyeleri bulunuyor.

Bakan Yard. Çataklı: Türkiye Afete İlişkin Ciddi Bir Yapılanmaya ve Stratejik Bakışa Sahip

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İçişleri Bakan Yard. Sn. İsmail Çataklı, Türkiye'nin afet konusunda hem ciddi bir yapılanmaya hem de bir stratejik bakışa sahip olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm projeleri üretmek, Türkiye'de afet yönetim kapasitesi üretmek, bunu bir kurum çatısı altında yönetmek, ki bu kapsamda AFAD Başkanlığımız kuruldu, afet süreçlerine geniş bir vizyonla afet öncesine hazırlık, afet anında müdahale ve afet sonrası iyileştirme olarak 3 başlıkta bakmak, buna ait stratejik planlar üretmek, tatbikatlar üretmek, modern cihazlar almak, yüksek bir beşeri ve teknik kapasite kullanmak, sivil toplumu belirli bir disiplin içinde işin içine dahil etmek, daha önce olmayan bir gönüllülük sistemi oluşturmak, topluma bir afet bilinci aşılamak ve hazırlanmayı sağlamak için sürekli olarak kampanyalar yapmak ve afetlere hazırlık konusunda toplumla sürekli iletişim halinde olmak, bana sorarsanız bütün bu saydıklarımdan sonra Türkiye, son dönemde ilk düğmeyi doğru ilikledi, önemli adımlar attı. "

Çataklı: "Enerjimizi Afet Risklerinin Ortadan Kaldırılmasına Ayırmak Zorundayız"

Türkiye'nin, afet müdahale konusunda bugün dünya ölçeğinde önemli mesafe alan bir ülke olduğunu vurgulayan Çataklı, afet sonrası iyileştirme anlamında da hızlı ve başarılı olduklarına dikkati çekti.

Çataklı, odaklanılması gereken en önemli konunun ilk aşama olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Yani afet öncesi hazırlık ve risk azaltma. Bunun için de özellikle kentsel dönüşüm önemli, toplumun afet eğitim düzeyinin artırılması önemli, risk azaltma planları var. Bu aşamalara ait ciddi hepimizin gayretleri var, çalışıyoruz. Ancak ihtiyacımız olan hala tek şey var, topyekün bir gayret ve teyakkuz hali… Enerjimizin çok önemli bir kısmını, önceden planlı programlı bir şekilde afet risklerinin ortadan kaldırılmasına ayırmak zorundayız. Bunu hep konuşuyoruz, maliyet kısmını, kamuya ne katacağını, ne kadar insanın hayatını kurtarılabileceğini konuşuyoruz ama uygulama konusunda daha fazla gayrete ihtiyacımız olduğu muhakkak. Onun için bugün bu çalışma çok kıymetli. "

Yunus Sezer Önemli Mesajlar Verdi

Sempozyumun açılışında katılımcılara hitap eden AFAD Başkanı Yunus SEZER, konuşmasında AFAD il müdürlüklerine, araştırmacılara, akademisyenlere ve AFAD'ın merkezinde çalışanlara risk azaltma konusunda önemli mesajlar verdi. Konuşmasının öncesinde gösterilen videoya atıfta bulunan Sezer, "Ordu Aybastı'daki Sağlık Mahallesi Yaylıcı mevkisinde, heyelan riskine karşı 81 hanenin boşaltılmasına karar verdik. Önce 15, ardından 29, devamında toplam 81 hane yıkıldı. Önceden alınan tedbirler, heyelan 81 evi yıkmasına rağmen, vatandaşımızın can kaybının önüne geçti. " şeklinde konuştu.

Videoda, AFAD Ordu İl Müdürü'nün ilindeki afet risklerini önceliğine göre sıralamasına değinen AFAD Başkanı, "Bizim, tüm illerimizde odağımız bu konudur. Bunu bütün illerimizin yapması, yani o il hangi afet riskiyle karşı karşıya kalacak, bunların bilinmesi, değerlendirmelerinin yapılması, tedbirlerin en iyi şekilde planlanması ve vatandaşlarımızla paylaşılması bizim AFAD olarak öncelikli çalışma programımızdır. " ifadelerini kullandı. "Afetlerde Türkiye'nin Ortak Gücü sloganıyla, gayretimizin büyük bir bölümünü, afet öncesine yönelik alınacak tedbirler için sarf ediyoruz. " dedi.

Afetlere Karşı En Güvenli Ülke Olma Vizyonu

AFAD'ın yıllarca süren arazi çalışmasıyla oluşturduğu ve heyelan dahil üç afeti bir arada gösteren Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarına dikkat çeken Başkan Sezer, altlığını bu haritaların oluşturduğu Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) ile şehir şehir risk analizi yaptıklarını belirtti. Konuşmasına "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun ortaya koyduğu 'Afetlere Karşı En Güvenli Ülke Olma" vizyonu doğrultusunda çalışıyoruz. Bu çalışmaların ürünü bütünleşik haritaların kıymetini, eminim bizden daha çok akademisyenler biliyor. Çok uzun sürelerde yoğun emeklerle ortaya koyulmuş çalışmalar… Bu konuyu biz ev ödevimiz olarak görüp ciddi şekilde çalışıyoruz. Bizim en büyük görevimiz, afeti olmadan önlemek, olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek, tedbirli ve hazırlıklı olmaktır. " diye tamamladı.

Heyelan Sempozyumu Önemli Çıktılar Sağlayacak

Heyelan afeti, farklı açılardan ele alınarak konunun uzmanları ve karar vericiler ile HEYSEMP-2021'de değerlendiriliyor. Heyelan hakkında çalışan farklı kesimleri bir araya getiren sempozyum, eşgüdüm ve işbirliğini arttırmak, mevzuat ve çalışmalardaki boşlukları belirleyerek görev ve sorumlulukları netleştirmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında elde edilen bilgi ve tecrübeleri paylaşmak ve ayrıca politikalar üreterek afet yönetimini doğru ve hızlı bir şekilde yönlendirmek anlamında yararlı olacak. Böylece, ülkemizin heyelan risk ve zararlarının azaltılması için kıymetli çıktılar sağlayacak.

Heyelan Konusu Her Açıdan Ele Alınıyor

HEYSEMP 2021'de, Afet Yönetimi, Eğitimi ve Farkındalığı, Heyelan Haritalamaları: Envanter, Duyarlılık, Tehlike ve Risk, Heyelan Araştırmalarında Yeni Teknolojiler, Afet Mevzuatı, Mekansal Planlama, Heyelan Islahı, İzleme ve Erken Uyarı Sistemleri, İklimsel Değişim ve Heyelanlar, Heyelanların Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Etkileri ele alınıyor. Bu sayede heyelan afeti, tüm açılardan değerlendirilerek hayati önemde sonuçlara ulaşılabilecek.

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