'3. Ulusal Heyelan Sempozyumu' 13 Ekim'de Ankara'da başlıyor - Haberler
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"3. Ulusal Heyelan Sempozyumu" 13 Ekim'de Ankara'da başlıyor

AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen ve heyelan afetini farklı açılardan ele alıp, konunun uzmanları ve karar vericiler ile değerlendirmeyi temel hedef edinen "3. Ulusal Heyelan Sempozyumu", 13-14 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından düzenlenen ve heyelan afetini farklı açılardan ele alıp, konunun uzmanları ve karar vericiler ile değerlendirmeyi temel hedef edinen "3. Ulusal Heyelan Sempozyumu", 13-14 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin heyelan riskini azaltacak çalışmaların ortaya çıkarılmasında önemli olan, iki yılda bir yapılması planlanan ancak geçen yıl salgın nedeniyle ertelenen sempozyum, 3 yıllık aranın ardından yapılacak.

AFAD merkez yerleşkesi ev sahipliğinde 13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyumda, heyelan afeti, farklı açılardan ele alınarak, konunun uzmanları ve karar vericiler ile değerlendirilecek.

Ayrıca sempozyum, heyelan ile ilgili çalışan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimleri, üniversiteleri, STK ve özel teşebbüs temsilcilerini aynı platformda buluşturacak.

Sempozyumla afetlerle etkin mücadelede kurum ve kuruluşların yapması gereken çalışmaları ortaya koymak, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonunun sağlanması, kurumların çalışmalarından haber dar olunması, bütüncül yaklaşımın sağlanması, birlikte çalışma kültürlerinin oluşturulması, denetimin ve uygulamaların etkinliğinin artırılması, problemlere karşı teknik ve idari çözümler üretilmesi, projeler yapılması ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

Sempozyumda, afet yönetimi, eğitimi ve farkındalığı, heyelan haritalamaları: envanter, duyarlılık, tehlike ve risk, heyelan araştırmalarında yeni teknolojiler, afet mevzuatı, mekansal planlama, heyelan ıslahı, izleme ve erken uyarı sistemleri, iklimsel değişim ve heyelanlar, heyelanların sosyo-ekonomik ve çevresel etkileri konuları ele alınacak.

Öte yandan sempozyum için yürütme kurulu, bilim kurulu ve düzenleme kurulu oluşturuldu. Sempozyumun duyurulması, başvuruların yapılması gibi işlemlerin yürütülmesi amacıyla da "https://heysemp.afad.gov.tr" web sayfası hazırlandı.

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri
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