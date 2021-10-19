3 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kepçe yardımıyla kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kepçe yardımıyla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

3 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kepçe yardımıyla kurtarıldı Bolu'da, 3 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kepçe yardımıyla açılan çukurdan itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

BOLU (İHA) - 3 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kepçe yardımıyla kurtarıldı

BOLU - Bolu'da, 3 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kepçe yardımıyla açılan çukurdan itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seyit mahallesi Afşar sokak üzerinde açılan 3 metrelik sondaj kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, köpeğin düştüğü sondaj kuyusunun dar olması sebebiyle kurtarma çalışması için olay yerine iş makinesi istedi. İş makinesiyle sondaj kuyusunun hemen bitişiğine iş makinesi ile 3 metrelik çukur açıldı.

Merdiven yardımıyla çukura inen itfaiye eri, kazmayla köpeğin bulunduğu yere delik açarak yavru köpeği kurtardı. Yağmurun da etkisiyle bitkin düşen yavru köpek, tedavisi için Bolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan hastanesine götürüldü.

3 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kepçe yardımıyla kurtarıldı

3 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kepçe yardımıyla kurtarıldı

3 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kepçe yardımıyla kurtarıldı

3 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kepçe yardımıyla kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Zeytinburnu Akşemsettin durağında tramvay ile bir araç çarpıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberleri... Zeytinburnu Akşemsettin durağında tramvay ile bir araç çarpıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 Kabak çekme makinasına düşen kadının ayakları koptu

Kabak çekme makinasına düşen kadının ayakları koptu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title