3 KİŞİNİN YARALANDIĞI GAZİNO BASKININ AZMETTİRİCİSİ OLDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI - Haberler
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3 KİŞİNİN YARALANDIĞI GAZİNO BASKININ AZMETTİRİCİSİ OLDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de gazino sahibi ile 2 çalışanın yaralandığı silahlı saldırının azmettiricisi olduğu ileri sürülen Muhammed M. (36) saklandığı evde, jandarma tarafından yakalandı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de gazino sahibi ile 2 çalışanın yaralandığı silahlı saldırının azmettiricisi olduğu ileri sürülen Muhammed M. (36) saklandığı evde, jandarma tarafından yakalandı. Muhammet M. tutuklandı, olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Olay, 8 Ağustos gecesi Bekilli ilçesindeki bir gazinoda meydana geldi. Kasten yaralama, silahlı Kavga ve benzeri olaylardan suç kaydı bulunan Muhammed M. ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhammed M. ile beraberindeki arkadaşları, otomobillerinden aldıkları pompalı tüfeklerle gazinoya dönüp, içeriden ve dışarıdan ateş açtı, gazino sahibi ve 2 çalışanını yaraladı. Yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şüpheliler ise kaçtı. O anlar, gazinonun güvenlik kameralarına yansıdı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada, silahlı saldırı olayına karıştığı öne sürülen Sedat Ö. (29), Samet Ş. (20), Tamer B. (24) ve Zeki G. (28), Zeyni K. (39) Kemal D. (21) ve Muhammed M.'nin kız arkadaşı Rümeysa Ö. dün yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 5'i tutuklandı. Şüphelilerden Kemal D. ve Rümeysa Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Muhammed M.'yi yakalamak için çalışma başlatan jandarma, şüphelinin Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen jandarma, Muhammed M.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Evdeki aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 sahte kimlik ele geçirildi. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Muhammed M. tutuklandı.

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI GAZİNO BASKININ AZMETTİRİCİSİ OLDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI GAZİNO BASKININ AZMETTİRİCİSİ OLDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI GAZİNO BASKININ AZMETTİRİCİSİ OLDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI GAZİNO BASKININ AZMETTİRİCİSİ OLDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI GAZİNO BASKININ AZMETTİRİCİSİ OLDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI GAZİNO BASKININ AZMETTİRİCİSİ OLDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI GAZİNO BASKININ AZMETTİRİCİSİ OLDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI GAZİNO BASKININ AZMETTİRİCİSİ OLDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI - Haberler
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