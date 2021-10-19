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3 KATLI BİNANIN BODRUM KATINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi Kültür Sitesi'nde, 3 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Bodrumdan duman geldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

3 KATLI BİNANIN BODRUM KATINDA YANGIN

3 KATLI BİNANIN BODRUM KATINDA YANGIN

3 KATLI BİNANIN BODRUM KATINDA YANGIN

3 KATLI BİNANIN BODRUM KATINDA YANGIN
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