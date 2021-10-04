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3 gündür kayıptı, ormanda yaralı bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel
3 gündür kayıptı, ormanda yaralı bulundu

BURSA'da 3 gündür kayıp olan alzheimer hastası Hasan Savaşlı'yı (85), doğa yürüyüşüne çıkan kişinin köpeği buldu.

YILDIRIM, BURSA (DHA) - BURSA'da 3 gündür kayıp olan alzheimer hastası Hasan Savaşlı'yı (85), doğa yürüyüşüne çıkan kişinin köpeği buldu. Yaralı Savaşlı, arama-kurtarma ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Hasan Savaşlı, geçen hafta cuma günü evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Savaşlı, sabah saatlerinde doğa yürüyüşü yapan bir kişinin köpeği tarafından Kadıyayla-Teferrüç Çanak yolu mevkisinde yaralı olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis, sağlık ekibi ve Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından sedyeyle orman çıkarılan Savaşlı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Savaşlı'nın kafa travması geçirdiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi.


3 gündür kayıptı, ormanda yaralı bulundu

3 gündür kayıptı, ormanda yaralı bulundu

3 gündür kayıptı, ormanda yaralı bulundu

3 gündür kayıptı, ormanda yaralı bulundu

3 gündür kayıptı, ormanda yaralı bulundu

3 gündür kayıptı, ormanda yaralı bulundu

3 gündür kayıptı, ormanda yaralı bulundu

3 gündür kayıptı, ormanda yaralı bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri
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