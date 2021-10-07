Samsun'da 3 gündür haber alınamayan engelli genç kız bulundu - Haberler
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Samsun'da 3 gündür haber alınamayan engelli genç kız bulundu

AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 gündür haber alınamayan engelli genç kız, ormanlık alanda bulundu.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 gündür haber alınamayan engelli genç kız, ormanlık alanda bulundu.

Yeşiltepe Mahallesi'nde 4 Ekim Pazartesi gününden bu yana haber alınamayan Emine Çamurcu'nun (19) ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

Çamurcu'nun bulunması için Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara katılan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Çamurcu'yu mahalleye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine götürülen Çamurcu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'da 3 gündür haber alınamayan engelli genç kız bulundu

Samsun'da 3 gündür haber alınamayan engelli genç kız bulundu

Samsun'da 3 gündür haber alınamayan engelli genç kız bulundu

Samsun'da 3 gündür haber alınamayan engelli genç kız bulundu

Samsun'da 3 gündür haber alınamayan engelli genç kız bulundu

Samsun'da 3 gündür haber alınamayan engelli genç kız bulundu

Samsun'da 3 gündür haber alınamayan engelli genç kız bulundu
AA / İrfan Ağca - Son Dakika Haberleri
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