Yks 3. ek tercih dönemi gündemde araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. 140 barajı için yapılan 2. ek yerleştirmeler geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.Peki, 3. Ek tercihler ne zaman? YKS 3. ek yerleştirme olacak mı? ÖSYM 2021 YKS 3. ek yerleştirme yapar mı? İşte detaylar haberimizde...

YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI?

YKS 3. ek tercih dönemi olmayacak. ÖSYM tarafından yapılan son duyurulara göre YKS 2. ek tercihler de bu seneye özel olarak alındı. Seneye 140 barajı için yeniden ek tercih alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor. Bu sene yerleşemeyen adayların YKS 2022'ye katılmaları gerekiyor.

YKS 2. EK TERCİH KAYITLARI

YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim -01 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılabilecektir.)

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