Yks ek tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. YKS 2. ek tercih işlemleri ÖSYM tarafından 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Peki, 3.ek tercih olacak mı? 3.ek tercihler ne zaman?

3.EK TERCİH OLACAK MI?

ÖSYM ikinci ek tercih sonuçlarını bugün açıkladı. Yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belli olacak ve bu bilgiler ışığında yeni bir ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak. Böylece YKS 3. Ek yerleştirme tarihleri duyurulacak.

YKS 3. Ek tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı. 140 barajını geçenlerin ne zaman tercih yapacağı merak edilirken YKS 3. tercih tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

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