3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'ne 5 ülkeden 245 film için başvuru yapıldı - Haberler
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3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'ne 5 ülkeden 245 film için başvuru yapıldı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Kültür Sanat
3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'ne 5 ülkeden 245 film için başvuru yapıldı

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek, "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali"ne 5 ülkeden 245 film için başvuru gerçekleştirildi.

BİNGÖL (AA) - Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek, "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali"ne 5 ülkeden 245 film için başvuru gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18-22 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı destekleriyle düzenlenecek.

Direktörlüğünü Mahmut Baldemir'in üstlendiği festivalin başkanlığını Mehmet Aslantuğ yapacak.

Festivalde ana jüride yönetmenler Jale Atabeyi ve Vuslat Saraçoğlu, oyuncular Ruhi Sarı, Nejat Birecik ve Tuba Ünsal, yapımcı Mehmet Ali Karga, eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak yer alıyor.

Festivale, Türkiye, İran, Azerbaycan, Afganistan ve Kazakistan'dan 245 film için başvuru yapıldı. Başvurular arasında 24 film finale kalacak.

3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ayrıca Alper Erze'nin başkanlığında Aydın Orak, Süha Bacanakgil, Dr. Funda Masdar Kara ve Sefa Zengin'in jürisini oluşturduğu, "Bingöl" temalı senaryo yarışması da düzenlenecek. Bu yarışmada da 5 finalist senaryonun seçileceği yarışmaya 45 başvuru yapıldı.

18 Ekim'de Bingöl Üniversitesi yerleşkesinde saat 17.30'da açılışı rock müzik grubu Zakkum'un konseriyle yapılacak festival, 21 Ekim'deki ödül töreninin ardından 22 Ekim'de sona erecek.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: 3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'ne 5 ülkeden 245 film için başvuru yapıldı - Haberler
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