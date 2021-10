'3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali' Başladı

BİNGÖL (Habermetre) - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali' yoğun bir ilgi ve katılım ile başladı.

Bingöl Üniversitesi kampüs alanında gerçekleşen programa Valimiz Kadir Ekinci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Kısa Film Ana Jüri Üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Açılış töreni İstiklal Marşının okunması ile başladı. İlk olarak açış ve selamlama konuşmasını yapmak üzere Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak kürsüye davet edildi.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Erdal Arıkan sinemanın günümüzde önemli bir mesaj iletim aracı olduğunu ifade etti.

Ardından konuşan Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ise festivalin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşrifleri arz olunan Valimiz Kadir Ekinci ise şunları söyledi:

"Büyük bir heyecan ve coşkuyla '3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'ne 'hoş geldiniz' diyor, sizleri en içten, en samimi duygularımla selamlıyorum.

Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışı tarih kokan, her köşesi ayrı bir doğal zenginlik sunan ve her insanı hayata ayrı bir güzellik katan Bingöl'ümüze "uluslararası festivaller" hayırlı uğurlu olsun.

Yurdun dört bir yanından ve İran, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan gibi farklı ülkelerden beyaz perdenin büyüsüyle heyecanımıza ortak olan tüm sinemasever dostlarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Festival boyunca yanımızdan eksik olmayacak genç yaşlı, kadın erkek tüm sinemasever dostlarımıza, hemşehrilerimize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Bu şehre 3. defa uluslararası film festivali heyecanı yaşatan ve Bingöl'ü festivaller şehri yapan başta Sayın Bakanım olmak üzere, sayın milletvekilimize, ev sahipliği için sayın rektörümüze, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğimize, mesai arkadaşlarıma kısacası organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum.

Şimdiden sinema sevdalısı tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Festivalin duygu ve düşünce evrenimize, Bingöl'ün kültür ve sanat hafızasına ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmasını temenni ediyorum.

Sayın bakanım, kıymetli misafirler,

Bir ifadeyle 'modern zamanların masal anlatma biçimi' bir diğer ifadeyle de 'güzel sanatların yedincisi' olarak isimlendirilen sinemanın önemli bir imkan olduğuna inanıyorum.

Bu anlamda sinema imkanını kullanarak, 'çevre duyarlılığı, iklim değişikliği, göçmenler sorunu, bireyin kalabalıklar içinde yalnızlığı, taşra ve kent ikilemi, etik krizi, gönüllü sadelik, paylaşma, dayanışma, merhamet, erdemli hayat, ülkemize, insanımıza ve insanlığa sevgi gibi konular üzerine yoğun çalışmalar yapmalıyız.

Bu çalışmalar kapsamında kullanacağımız sinema dili medeniyetimizin dili olmalıdır. Çünkü medeniyetimizin dili barışın, bilginin ve bilgeliğin dilidir.

Aynı şekilde, sinemamızın bu topraklardan, bu havadan, bu sudan, bu coğrafyanın tarihinden beslenen bir mesajı olmalıdır. Bu mesaj, fitne ve fesada, kavga ve kaosa dur diyen, bilinç yükleyen, birlik ve beraberliğe, dostluk ve kardeşliğe davet eden bir mesaj olmalıdır.

Onun içindir ki sinema sanatı, okumaktan ve düşünmekten uzaklaşan tüketim ve gösteri hastalıkları ile malul bu çağda, bireye varoluşun ve hayatın anlamını açıklamak ve insanı 'gerçek'le karşı karşıya getirmek gibi büyük bir görev üstlenmektedir.

İnsanın tarihteki anlam arayışının tezahürlerinden biri olan sinema, entelektüel bir sorumluluk ile hep daha iyiye doğru bir çabanın içinde olmalı ve topluma umut rehberliği yapmalıdır.

Sinema aynı zamanda birçok bileşenden istifade ile tarihe ve topluma hediye edilen bir arşiv imkanıdır. Festivalimizin ve çalışmalarımızın bu konuda da hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bu festivalin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ve önemle işaret ettiği gençlerimiz için de vizyon zenginliğine, düşünsel ufka ve bir imkana dönüşmesini temenni ediyorum.

Sinemanın fotoğrafik dilini gerçekçi metinlerle buluşturan ve insanlığın sorunlarına insan ve ahlak dolayımında şiir tadında özgün ürünler sunan filmlerde buluşmak ve sinemadan doyasıya beslenmek dileğiyle;

Tekrar 'hoş geldiniz' diyor, bu muhteşem atmosfer için hepinize teşekkür ediyorum.

3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali Bingöl'ümüze ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. "

Son olarak konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da şunları söyledi:

'Dünyada hakim bir takım güçler var. Bunlar, ekonomik ve askeri olarak dünyaya hükmetmeye çalıştığı gibi sanat ve sinema yoluyla da kültür anlamında aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Onlara da şunu dememiz lazım, her alanda olduğu gibi sanat alanında da dünya besten büyüktür. Kültür emperyalizmine karsıyız. Kültür bütün insanlığın malıdır. Afrika'dan, Asya'ya, Çin'den, Uzak Doğu'ya, Orta Asya'dan, Balkanlar'a bütün insanlığın sanat üretmesi lazım. Belli yerlerde sanat üretip, bütün insanlığa empoze etmelerine karsıyız ama karşı olmak yetmez, sanatı üretmemiz, zenginleştirmemiz lazım. "

Program katılımcılara plaket takdimi ve Zakkum konserinden sonra akşam yemeği programı ile sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri