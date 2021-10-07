3 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi - Haberler
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3 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi

Habermetre - Haberler | Toplum
3 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi

3 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesiMülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresine ait; Kütahya/Merkez 1635 ada 85 parseldeki işyeri, Kütahya/Merkez 533 ada 92 parseldeki işyeriKütahya/Hisarcık 225 ada 2 parsedeki işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.

KÜTAHYA MERKEZ, KÜTAHYA (Habermetre) - 3 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesiMülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresine ait; Kütahya/Merkez 1635 ada 85 parseldeki işyeri, Kütahya/Merkez 533 ada 92 parseldeki işyeriKütahya/ Hisarcık 225 ada 2 parsedeki işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılarak kiralanacaktır.

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