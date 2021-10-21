3 Adet Taşınmaz Kamulaştırılacaktır - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 Adet Taşınmaz Kamulaştırılacaktır

Habermetre - Haberler | Toplum
3 Adet Taşınmaz Kamulaştırılacaktır

Uşak Merkez Karaağaç Mahallesi 750 ada 33 parsel ve Bozkurt Mahallesi 929 ada 170 parselde bulunan taşınmazlar Uşak Belediyesi Encümeninin 2021/50 sayılı kararı ile kamulaştırılacaktır.

Uşak Merkez Karaağaç Mahallesi 750 ada 33 parsel ve Bozkurt Mahallesi 929 ada 170 parselde bulunan taşınmazlar Uşak Belediyesi Encümeninin 2021/50 sayılı kararı ile kamulaştırılacaktır.

Taşınmaz maliklerinin 21 Kasım 2021 tarihine kadar İdaremize başvurmaları ilanen duyurulur.

Belediye encümen kararı için TIKLAYINIZ

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title