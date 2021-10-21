3 Adet Taşınmaz Kamulaştırılacaktır
Uşak Merkez Karaağaç Mahallesi 750 ada 33 parsel ve Bozkurt Mahallesi 929 ada 170 parselde bulunan taşınmazlar Uşak Belediyesi Encümeninin 2021/50 sayılı kararı ile kamulaştırılacaktır.
Uşak Merkez Karaağaç Mahallesi 750 ada 33 parsel ve Bozkurt Mahallesi 929 ada 170 parselde bulunan taşınmazlar Uşak Belediyesi Encümeninin 2021/50 sayılı kararı ile kamulaştırılacaktır.
Taşınmaz maliklerinin 21 Kasım 2021 tarihine kadar İdaremize başvurmaları ilanen duyurulur.
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