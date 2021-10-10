3,1 milyon liralık cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlılar yakalandı - Haberler
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3,1 milyon liralık cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlılar yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, girdikleri iş yerinden 3 milyon 100 bin lira değerinde cep telefonu çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, girdikleri iş yerinden 3 milyon 100 bin lira değerinde cep telefonu çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki bir teknoloji mağazasında yaşanan hırsızlıkla ilgili güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Aziz Ç. (24) ve Mazlum Y. (22) gözaltına alınırken, görüntülere zanlıların mağazadaki kilitli dolabı açmak için uzun süre uğraştıkları ve dolabı açtıktan sonra cep telefonlarını çantalara doldurmaları yansıdı.

Çok sayıda suç kaydı olan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü.

3,1 milyon liralık cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlılar yakalandı

3,1 milyon liralık cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlılar yakalandı

3,1 milyon liralık cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlılar yakalandı

3,1 milyon liralık cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlılar yakalandı
AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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