29 kaçak göçmenin balık istifi yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

29 kaçak göçmenin balık istifi yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel
29 kaçak göçmenin balık istifi yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı

BİTLİS'te, jandarmanın yol kontrolünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmenin yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, jandarmanın yol kontrolünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmenin yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bitlis-Baykan karayolunun Sarıkonak köyü mevkisinde yol kontrolü yaptı. Durdurulan iki otomobilde arama yapıldı. Otomobillerin içinde ve bagajlarına balık istifi doldurulan Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sürücüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


29 kaçak göçmenin balık istifi yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı
Spor Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Lewis Hamilton Mehmet Ali Erbil Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 29 kaçak göçmenin balık istifi yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 09:48:02. #1.13#