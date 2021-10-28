ANTALYA (Habermetre) - Tüm haberler için tıklayınız...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri Antalya'da başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Çelenk Sunma Töreni düzenlendi. Törene Vali Ersin Yazıcı, Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aydın Özer, Rafet Zeybek ve Hasan Subaşı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Hacı Göçer, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Deha Erpek, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Yrb. Murat Sezgin, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Törende Vali Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in meydandaki Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Cuma Günü düzenlenecek etkinliklerle kutlanmaya devam edecek. 29 Ekim Kutlamaları Çelenk Sunmayla Başladı 01 29 Ekim Kutlamaları Çelenk Sunmayla Başladı 02 29 Ekim Kutlamaları Çelenk Sunmayla Başladı 03 29 Ekim Kutlamaları Çelenk Sunmayla Başladı 04 29 Ekim Kutlamaları Çelenk Sunmayla Başladı 05 29 Ekim Kutlamaları Çelenk Sunmayla Başladı 06 29 Ekim Kutlamaları Çelenk Sunmayla Başladı 07 29 Ekim Kutlamaları Çelenk Sunmayla Başladı 08

Tüm haberler için tıklayınız...

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet