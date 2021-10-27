29 Ekim kargolar açık mı, bayramda kargılar çalışıyor mu?

Bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, bankaların 29 Ekim'de de hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. 29 Ekim öncesi vatandaşlar 29 Ekim kargolar açık mı araştırdı.

29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

29 Ekim 2021 tarihi resmi tatil günüdür. Kargoların özel mesai durumlarını kargo şirketinizi arayarak sorabilirsiniz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ ANLAMI NEDİR?

Cumhuriyet milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreçler için seçtiği ve milletvekilleri aracılığı ile kullandığı yönetim biçimi olmaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde kutlanan önemli milli bayramlardan birisi olmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin resmen kurulduğu tarih 29 Ekim olmaktadır. Ulu Önder Atatürk diğer milli bayramlarda olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da gelecek nesillere miras olarak bırakmıştır.

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan anayasa değişikliği ile birlikte Türkiye'nin yönetim biçimi de Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim gününü her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlamaktayız.

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