29 Ekim'e özel koreografi; 1000 kişi hilal oldu, akrobasi uçağı yıldız

ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Havacılık Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında özel koreografi hazırladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 1000 kişi hilal şeklini aldı, Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in 'Pit's S2B' isimli uçağı da yıldız olarak kullanıldı.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, geleneksel hale getirdiği ve ay yıldız koreografinin 8'incisini, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında özel olarak hazırladı. Yeşilköy Mahallesi'ne çevre illerden ellerinde Türk bayraklarıyla gelen gönüllü yaklaşık 1000 kişi, hilal şeklini aldı. Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in 'Pit's S2B' isimli akrobasi uçağı da yıldızı oluşturarak koreografiyi tamamladı.

Öte yandan M.S.Ö. Hava & Uzay Müzesi tesislerinde kafe işleten Erdal Altay ile Kevser Öztürk'ün etkinlik sırasında nikahı kıyıldı. Koreografiye de gelinlik ve damatlıkla katılan çifti, yaklaşık 1000 kişi alkışladı.