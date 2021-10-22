29 Ekim'de okul var mı? 28 - 29 Ekim okullar tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmaya başlamasıyla internette okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda veliler ve öğrenciler 29 Ekim'de okul var mı? 28 - 29 Ekim okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı. Peki, 29 Ekim okullar yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim okul oluyor mu?
29 Ekim'de okul var mı? 28 - 29 Ekim okullar tatil mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kaldı. Bayram sebebiyle 29 Ekim'in tatil olup olmadığı aram motorlarında araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 29 Ekim okullar yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim okul oluyor mu?
Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk gün resmi tatil oluyor. 28 Ekim yarım gün ve 29 Ekim tam gün resmi tatildir. Bu yıl 29 Ekim, Cuma gününe denk geliyor. 29 Ekim Cuma günü kreşler, anaokulları, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler kapalı oluyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
Bu sene 29 Ekim Cuma gününe geliyor. Yani Perşembe günü yarım gün ve Cuma günü resmi tatil olacak. 29 Ekim'de ders işlenmez ve resmi olarak okullar tatil sayılır, ancak okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çeşitli etkinlikler yapılır ve öğrencilerin katılımı beklenir.
29 Ekim 2021 bu yıl, Cuma gününe denk geliyor.
Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır.
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devletinin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.
01 OcakYılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 MayısAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
03 Haziran Ramazan Bayramı Arefesi
04 HaziranRamazan Bayramı (1.Gün)
05 HaziranRamazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Temmuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
10 Ağustos Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı