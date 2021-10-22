29 Ekim'de okul var mı? 28 - 29 Ekim okullar tatil mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kaldı. Bayram sebebiyle 29 Ekim'in tatil olup olmadığı aram motorlarında araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 29 Ekim okullar yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim okul oluyor mu?

29 EKİM'DE OKUL VAR MI?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk gün resmi tatil oluyor. 28 Ekim yarım gün ve 29 Ekim tam gün resmi tatildir. Bu yıl 29 Ekim, Cuma gününe denk geliyor. 29 Ekim Cuma günü kreşler, anaokulları, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler kapalı oluyor.

29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ 2021?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

Bu sene 29 Ekim Cuma gününe geliyor. Yani Perşembe günü yarım gün ve Cuma günü resmi tatil olacak. 29 Ekim'de ders işlenmez ve resmi olarak okullar tatil sayılır, ancak okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çeşitli etkinlikler yapılır ve öğrencilerin katılımı beklenir.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim 2021 bu yıl, Cuma gününe denk geliyor.

29 EKİM'İN ÖNEMİ NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devletinin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

RESMİ TATİL GÜNLERİ

01 OcakYılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 MayısAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran Ramazan Bayramı Arefesi

04 HaziranRamazan Bayramı (1.Gün)

05 HaziranRamazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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