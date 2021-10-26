29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yılında Şehrimizi Şanlı Bayrağımızla Donatalım, Bayram Sevincini Hep Birlikte Yaşayalım - Haberler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yılında Şehrimizi Şanlı Bayrağımızla Donatalım, Bayram Sevincini Hep Birlikte Yaşayalım

Habermetre - Haberler | Toplum
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yılında Şehrimizi Şanlı Bayrağımızla Donatalım, Bayram Sevincini Hep Birlikte Yaşayalım

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yılında Şehrimizi Şanlı Bayrağımızla Donatalım, Bayram Sevincini Hep Birlikte Yaşayalım29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yılında Şehrimizi Şanlı Bayrağımızla Donatalım, Bayram Sevincini Hep Birlikte Yaşayalım.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yılında Şehrimizi Şanlı Bayrağımızla Donatalım, Bayram Sevincini Hep Birlikte Yaşayalım29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yılında Şehrimizi Şanlı Bayrağımızla Donatalım, Bayram Sevincini Hep Birlikte Yaşayalım

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