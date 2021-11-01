29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98.Yılı Kutlama Programı Çelenk Koyma Töreni ile Başladı - Haberler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98.Yılı Kutlama Programı Çelenk Koyma Töreni ile Başladı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98.Yılı Kutlama Programı Çelenk Koyma Töreni ile Başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yılı Kutlama Programı Çelenk Koyma Töreni ile Başladı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yılı Kutlama Programı Çelenk Koyma Töreni ile Başladı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlama programı kapsamında, İlçemizde ilk resmi tören Hükümet Konağı bahçesinde, Atatürk Anıtı'na Atabey Kaymakamı Yunus Emre AKPINAR ve akabinde Atabey Belediye Başkanı Tevfik ATASOY'un çelenk koymasıyla başladı. Törene daire amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve şanlı bayrağımızın göndere çekilmesiyle ilk resmi tören sona erdi.

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