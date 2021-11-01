29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yılı İlçemizde Coşku ile Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yılı İlçemizde Coşku ile Kutlandı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü Atabey Kaymakamı Yunus Emre AKPINAR ve Atabey Belediye Başkanı Tevfik ATASOY tarafından Kaymakamlık Makamında tebrikat töreni yapıldı. Tebrikat töreni sonrası Atabey Stadyumunda Atabeyli hemşehrilerimizin coşkulu katılımlarıyla, ilk olarak Kaymakam Yunus Emre AKPINAR ve Belediye Başkanı Tevfik ATASOY törene katılanların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kaymakam Yunus Emre AKPINAR tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşması gerçekleştirildi. Törende öğrencilerimiz tarafından okunan şiirler ile Mustafa Sökmen Ortaokulu tarafindan hazırlanmış olan 29 Ekim töreni şiir okunmasi, öğrencilerimiz tarafindan Gençliğe Hitabe okunması, koro ve halk oyunları gösterisi sergilenmiştir. İlçemizde şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilerimize ödül töreni gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı geçit töreni ile son buldu.

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