29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

BİTLİS (Habermetre) - Cumhuriyet Bayramının 98. Yıldönümü havanın yağmurlu olması sebebiyle İsmail Eren Kapalı Spor Salonunda düzenlenen tören ile kutlandı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Programda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay yaptığı konuşmasında;

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve köklü bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, kuruluşundan bu yana hızla büyümüş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolundaki kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, gelişmiş ekonomimiz, yaptıklarımız ve yapabileceklerimiz dostlarımıza güven ve övünç kaynağı olup örnek teşkil etmekte, milletimize düşmanlık hisleri besleyen karanlık güçleri ve vatan hainlerini ise korku ve telaşa düşürmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta; Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder M. Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyor, hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar kutluyorum. " Dedi.

Vali Çağatay'ın konuşmalarının ardından program, öğrencilerin tarafından şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisi ile son buldu.

Kutlama programına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kadir Serdar Yoldaş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa ATLI, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İsmail Eren Kapalı Spor Salonundaki kutlama program bitiminde Vali Oktay Çağatay, tebrikatların kabulü için Bitlis Polis Evine geçti. Vali Çağatay tebrikleri kabul ettikten sonra Polis Evinde düzenlenen Cumhuriyet resepsiyonuna katıldı. Şehit aileleriyle sohbet edip resepsiyonda bulunan misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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