29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98'inci Yıldönümü

BİLECİK (Habermetre) - Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekili Yaşar Tüzün, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Koç, Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Baro Başkanı Halime Aynur, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, vali yardımcıları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim sergisinin açılışı yapıldı. Sergide, Türkiye Cumhuriyetinin nasıl kurulduğunu belgeleyen resimler bulunuyor. Vali Dr. Kızılkaya daha sonra Atatürk Parkında bulunan vatandaşların Cumhuriyet Bayramlarını kutladı. Taksi durağını da ziyaret eden Vali Dr. Kızılkaya, taksi esnafının çayını içip, sohbet etti.

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