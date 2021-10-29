29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun 29-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 5

Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün, temeli, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan Cumhuriyetimizin 98. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnet ile anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz.

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