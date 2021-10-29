29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

Habermetre - Haberler | Toplum
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun 29-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 5Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün, temeli, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan Cumhuriyetimizin 98.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun 29-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 5

Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün, temeli, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan Cumhuriyetimizin 98. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnet ile anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title