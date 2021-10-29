29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kadir Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ve Türkiye Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz.

Milli Mücadele Döneminde çok zor şartlar ve imkansızlar içerisinde yeniden ayağa kalkan milletimiz, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde adeta küllerinden doğmuş, Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmış ve bunun sonucunda en ideal yönetim şekli olan "Cumhuriyet" idaresine kavuşmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, millet egemenliğinin, çağdaşlaşmanın, eşitliğin, gelişmenin, kalkınmanın ve toplumsal barışın teminatıdır.

Ülkemize çağ atlatan; yurt genelinde eşi görülmemiş bir kalkınma hamlesinin gerçekleştirilmesini ve vatandaşlarımıza anayasada ifade olunan temel hak ve özgürlüklerin tanınmasını sağlayan Cumhuriyet'imiz, biz fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür Cumhuriyet nesilleri için korunması, yaşatılması ve yüceltilmesi gereken en önemli değerimizdir.

Demokratikleşme, çağdaşlaşma ve gelişme yolunda Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve ölümsüz fikirleri geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Ata'mızın en büyük eseri ve bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyetimizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstünü çıkarmak için milletçe demokrasimizi güçlendirmeli, hukuk devleti ilkesini her alanda hakim kılmalı, bilim-teknikte ilerlemeli ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmalıyız.

Vatan sevgisi ve bağımsızlık ruhu içerisinde, Cumhuriyet'in onurlu bireyleri olmanın bilinciyle tarihimizden ilham alarak demokratik, çağdaş ve mutlu bir geleceği hep beraber inşa edeceğimize olan inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ve Türkiye Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını; aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum.

Kadir ALBAYRAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

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