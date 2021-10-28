29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

Milletimizin egemenlik ve bağımsızlık mücadelesi sonucu kazanılan Kurtuluş Savaşımızın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve sevinci içindeyiz.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) olarak bizler de bilimin ve teknolojinin öncülüğünde Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında her yaş grubundan insanımıza temas ediyor; binlerce öğrencimizi, araştırmacımızı ve girişimcimizi destekliyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletimize çizdiği "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak" hedefi doğrultusunda başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesiyle, sanayiden ekonomiye, savunmadan sağlığa her alanda ülke olarak büyük atılımları birlikte geliştiriyor ve birlikte başarıyoruz.

2023 yılı hedeflerimize ulaşmaya az bir zaman kalmışken; Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşımak amacıyla 2053 ve 2071 vizyonlarımıza hazırlanıyoruz. Bilim ve teknolojiyle gelişen, üreten ve büyüyen Türkiye'yi hep birlikte var gücümüzle çalışarak inşa edeceğimize inanıyoruz.

Bu duygularla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

Prof. Dr. Hasan Mandal

TÜBİTAK Başkanı

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