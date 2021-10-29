29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü ilçemizde coşkuyla kutlandı. Sokak ve caddelerin bayraklarla donatıldığı ilçemizde, 29 Ekim kutlamaları İlçe stadında düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN'ın kutlamaları makamında kabul etmesi ile başladı. Törende; Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN ve Belediye Başkanı Gökhan Coşar, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı'nın okunması ile tören başladı.

Törende konuşan Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN, "Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü birlikte kutlamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz" Gazi Mustafa Kemal şunu söylemiştir. 'Cumhuriyeti biz kurduk, Türk Milletine armağan ediyoruz. Onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz, sahip çıkılması gerekir. Demokrasinin bütün prensipleri ile taçlandırılması noktasında zamanla bu millet tarafından mutlak suretle yapılacaktır' ifadesini kullanmıştır. Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. " Konuşmaların ardından okulların hazırlamış olduğu birbirinden güzel gösteriler büyük beğeni kazandı. Folklor ekiplerinin ve rengarenk elbiselerinin içinde değişik kareografları ve gösterileri başarıyla sergileyen öğrenciler büyük beğeni topladı. İlçe Spor Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Koşusu ve spor müsabakası düzenlendi.

Öğrencilerin günün anlam ve önemi ile ilgili okudukları şiirlerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sona erdi.

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