29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vatan Caddesi'nde coşkuyla kutlandı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Vatan Caddesi'nde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken, vatandaşlar kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde İstanbul'da kutlamaların adresi her sene olduğu gibi Fatih'teki Vatan Caddesi oldu. Vatan Caddesi'nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, askeri ve siyasi protokol, çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu vatandaşları selamlayarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Türk bayrağı göndere çekildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu. Özel harekat polisleri helikopterle geçiş yaparken, öğretmenlerden oluşan koro şarkılar söyledi. İstanbul genelinde yapılan şiir yarışmasında birinci olan öğrenci şiiri okurken, Üsküdar Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu öğrencileri ise Kafkas oyunları gösterisi yaptı. Tören sırasında emniyet güçleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Konuşmasına Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Vali Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin 98. yılına kavuşmanın verdiği büyük coşkuyla her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 'Bugün en büyük bayramdır.' Kutlu olsun. Tarih Cumhuriyetle idare edilen ülkeler arasında bizim kadar bedel ödeyerek, yeryüzünün en çetin mücadelesi sonucu Cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmadı. Ünlü şairimiz Arif Nihat Asya 'Bayrak' şiirinde şöyle diyordu: 'Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor; ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor.' İşte o beklenen rüzgar, 19 Mayıs 1919 günü Samsun'dan esmeye başlamış, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve yurdun dört bir yanında adeta kasırgaya dönüşmüştü. Vatan 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde destansı bir mücadeleye tanık oluyordu. Göz açtırmıyordu düşmana Memetler. Dilinden duası eksik olmayan analarımız, nenelerimiz omzunda mermi taşıyordu cepheye. Gencecik bedenler düşüyordu toprağa bir bir ama sancak asla ve 3 yıl süren o ateşten günlerin sonunda, artık bir türkü çalınmaya başlamıştı kulaklara. Bir zafer türküsü. Gelincik tarlası gibi süslenmişti vatanın dört bir yanı. Ay yıldızlı bayrağımız, gururla dalgalanmaya devam ediyordu işte. Artık gün Milli Mücadele'yi taçlandırma, 'hakimiyetin kayıtsız şartsız millete' verilme günüydü. ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'vicdanımda taşıdım' dediği o milli sırrı 98 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinden yaptığı konuşmayla tüm cihana ilan ediyordu: 'Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.' Türkiye Cumhuriyeti, işte böylesine destansı bir mücadeleye ve ulvi hedeflere sahip emsalsiz bir eserdi. Bu eserde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla 7'den 70'e kalbi hürriyet için çarpan aziz milletimizin sevdası vardı. Mehmet Akif'in 'Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı' dizelerinde kendini bulmuş bir anlayış vardı" diye konuştu.

Vali Yerlikaya gençlere seslendi

29 Ekim'in onur günü, bağımsızlığın bir nişanesi olduğunu söyleyen Vali Yerlikaya, "Muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkma hedefimizin miladıdır Cumhuriyet. Milletimizin en büyük değeri, bir ve beraber yaşama irademizdir. Milletçe sevincimizin, coşkumuzun zirvesidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği gündür. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için vardır Cumhuriyet. Milli irade ve demokrasimize yönelik 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain girişim, aziz milletimizin Milli Mücadelemizdeki aynı ruh, inanç ve kararlılığıyla bertaraf edilmiş, demokrasimiz daha da güçlenerek yoluna emin adımlarla devam etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettikleri gibi 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmak için gelişen, büyüyen bir Türkiye için el ele, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili gençler sorumluluğunuz çok büyük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yeryüzünün en çetin mücadelesiyle kurulan Cumhuriyetimizin sizlerin omuzlarında yükseleceğini ifade ediyor. Bizler de buna can-ı gönülden inanıyoruz. Bu en büyük eser emin ellerde. Sizlerin gayreti ve azmiyle bölgesinde huzur, güven ve istikrar timsali olan, dostuna güç katan, düşmanına korku salan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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