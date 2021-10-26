29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tuzla'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak - Haberler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tuzla'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tuzla'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Tuzla'da çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlanacak.

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TUZLA, İSTANBUL (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Tuzla'da çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, tüm Türkiye'de olduğu gibi Tuzla'da da yaşanacak.

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin ilki geçen hafta sonunda gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen okçular, Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Okçuluk Turnuvası'nda bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Bisiklet turu düzenlenecek

Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, bisiklet turu düzenleyecek. 28 Ekim Perşembe günü başlayacak bisiklet turuna katılımın yoğun olması bekleniyor.

Ayrıca 29 Ekim Cuma günü Tuzla Sahil Tören Alanı'nda Bilal Sonses konser verecek. Ücretsiz olacak konser ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu zirveye çıkacak.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Tuzla'da doyasıya yaşayacağız. Bu önemli günü, tüm Tuzlalı vatandaşlarımızın katılımları ile çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Geçmişini bilmeyen, geleceğini dizayn edemez düşüncesi ile yılın her günü gerek bilgilendirmeler gerekse etkinlikler düzenleyerek tarihimizi anlatıyoruz. Halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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