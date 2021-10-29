29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde törenlerle kutlandı.

Lüleburgaz Kaymakamlığında başlayan kutlamalar kapsamında Kaymakam Salih Yüce, 65 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül ve Belediye Başkanı Murat Gerenli ile kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile siyasi parti temsilcilerinin tebriklerini kabul etti.

Hükümet Konağı önünde Kaymakam Yüce, Tuğgeneral Kurugül ve Belediye Başkanı Gerenli, askeri araç üzerinden askeri birlik, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Kaymakam Yüce, Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük fedakarlıklar göstererek Cumhuriyet'i kurduğunu söyledi.

Tören, öğrenci ve askeri birliklerin geçişi ile sona erdi.

Demirköy

Demirköy Kaymakamlığında başlayan kutlamalar kapsamında Kaymakam Fatih Erdoğan, kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile siyasi parti temsilcilerinin tebriklerini kabul etti.

Atatürk Meydanı'nda devam eden törende Kaymakam Erdoğan, beraberindekilerle birlikte askeri birlik, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Kaymakam Erdoğan, Türk milletinin değerlerine her zaman sahip çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini kaydetti.

Törende öğrenciler gösteri sundu.

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