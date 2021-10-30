29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebrikat Kabul Töreni Gerçekleştirildi

İSTANBUL (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünde İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen Tebrikat Kabul Töreni'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tebrikleri kabul etti.

Tebrikat Kabul Töreni'ne 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, askeri erkan, adli ve idari yargı temsilcileri, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, dini liderler, siyasi parti temsilcileri, bölge ve il müdürleri, başkonsoloslar, şehit yakınları ve gaziler, meslek odalarının temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Vali Yerlikaya, törenin ardından yaptığı değerlendirmede;

"Cumhuriyet'imiz 98Yaşında.

Büyük bir sevinç ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı'mızın Tebrik Kabul Törenindeyiz.

Bayramımız kutlu olsun.

#29EkimCumhuriyetBayramı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'imiz #98Yaşında????

Büyük bir sevinç ve coşkuyla kutladığımız #CumhuriyetBayramı'mıza Tebrik Kabul Töreni ile başladık.

??İstanbul Valiliği#29EkimCumhuriyetBayramı#29Ekim pic. twitter. com/zihb8w8Ihv

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 29, 2021 Bizi Takip Edin

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