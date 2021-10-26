29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası sona erdi - Haberler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası sona erdi

Bilecik'in Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası sona erdi.

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BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası sona erdi.

Toplamda 46 öğrencinin mücadelesine sahne olan turnuva başarıyla tamamlandı. Turnuva sonunda kurum bahçesinde ödül töreni yapılarak ilk 3 dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi. Turnuva sonunda küçükler grubunda ilk 3 dereceye giren isimler Aras Bulut Kahveci, Uras Yandım ve Çağatay Aralı'dan oluştu. Büyükler grubunda ise Kerem San, Rüzgar İçöz ve Evren Çimen ilk 3'e giren isimler arasında yer aldı. - BİLECİK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası sona erdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası sona erdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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