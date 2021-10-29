Diyarbakır, Batman ve Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

SİİRT (AA) - Diyarbakır, Batman ve Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Diyarbakır'da bir otelde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Münir Karaloğlu, kentte iki gündür dolu dolu Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Diyarbakır halkının yağmur ihtimali ve soğuk havaya rağmen törene katıldığını dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizi gözümüz gibi korumak ve dünyada yıldız yapmak bizim boynumuzun borcudur. Cumhuriyeti yükseltmek için gece-gündüz çalışıyoruz, emek veriyoruz. Cumhuriyetin bize bahşettiği en büyük ödül, eşit vatandaşlıktır. Onun için cumhuriyetin değerlerinin kıymetini bilmemiz lazım. Kentte yakaladığımız bu pozitif havayı, huzur ortamını devam ettirme iradesinde bulunan hemşerilerimi gönülden kutluyorum. Cumhuriyeti bize hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazilerimizi şükranla minnetle yad ediyorum."

Konuşmanın ardından Vali Karaloğlu ve protokol üyeleri pasta kesti.

Törene, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman'da da resepsiyon Vali Hulusi Şahin'in ev sahipliğinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin, resepsiyona katılan davetlileri salon girişinde karşıladı ve onların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Resepsiyona, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, MHP İl Başkanı Kerem Demir ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'te de bir otelde düzenlenen resepsiyon Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu katılımıyla yapıldı.

Hacıbektaşoğlu, konuşmasında, cumhuriyetin kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir ortak değerler bütünü olduğunu dile getirdi.

Çok büyük gurur ve heyecan yaşadıklarını ifade eden Hacıbektaşoğlu, "Cumhuriyet'imiz, kuruluşunun yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi muasır medeniyetler seviyesinde bir yıldız gibi parlayacak. Tüm Siirtliler olarak biz geleceğin parlayan ve lider ülkesi Türkiye'de layıkıyla yerimizi alacağız. Birliğimizle, beraberliğimizle, kültürümüze ve tüm değerlerimizle layık olduğumuz yere ilimizi taşıyacağız, ülkemiz her türlü katkısı sunacağız." diye konuştu.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.