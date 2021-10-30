29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Onuruna Kabul Töreni Düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Kahramanmaraş Valiliğimiz tarafından Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. yıl dönümü onuruna kabul töreni düzenlendi. Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun'un ev sahipliğinde düzenlenen kabul törenine; şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz ile birlikte MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Vali Coşkun yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü büyük bir coşku içinde hep beraber kutluyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere kabul törenimize iştirak eden herkese teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm aziz şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. " dedi. Kabul töreninin ardından misafirlerini uğurlayan Vali Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkürlerini ileterek, Cumhuriyet Bayramlarını tebrik etti.

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