28 Ekim ve 29 Ekim tatil mi sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almakta. 29 Ekim'de okulların açık olup olmadığı da merak konusu oldu. Bilindiği üzere, resmi tatil uygulandığı takdirde devlet daireleri, okullar, özel sektör kapalı oluyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Okullar ve üniversiteler kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar haberimizde...

29 EKİM TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de ve KKTC'de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Cuma gününe tekabül eden 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak. Bu tarihte okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve özel iş yerleri tam gün tatil yapacak.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim de yarım gün tatil edilmektedir. Bu kapsamda 28 Ekim Perşembe günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.

28 EKİM OKULLAR VE ÜNİVERSİTELERDE DERS OLACAK MI?

28 Ekim'de okullar ve üniversiteler öğlene kadar eğitim verecekler. Öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı için kapalı olacak.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak. Bu süre zarfında okullar, üniversiteler, hastaneler, devlet daireleri, bankalar, postaneler ve tüm iş yerleri kapalı olacak.

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